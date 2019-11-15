А. Свечников набрал 20-е очко в сезоне НХЛ

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Баффало Сэйбрз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. В первом периоде он ассистировал Себастьяну Ахо, а во втором помог забить Теуво Терявяйнену. Ещё одну шайбу за «Каролину» забросил Джордан Стаал. Таким образом, игрок набрал своё 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На счету игрока 7 голов и 13 результативных передач в 19 играх.

Всего в НХЛ Андрей Свечников провёл 101 матч, в которых забросил 27 шайб и сделал 30 результативных передач.