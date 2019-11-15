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«Тампа» забросила девять шайб «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка, Панарин — 2

«Тампа» забросила девять шайб «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка, Панарин — 2
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 9:3.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого гол и три результативные передачи. По три очка в составе «молний» набрали форварды Алекс Киллорн (2+1), Янни Гурд (1+2), Стивен Стэмкос (1+2), а также защитник Виктор Хедман (0+3).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
9 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шенн (Кучеров, Пойнт) – 02:39' (5x5)   2:0 Киллорн (Кучеров, Стэмкос) – 05:41' (5x3)   3:0 Кучеров (Хедман, Киллорн) – 06:20' (5x4)   4:0 Палат (Макдона) – 06:42' (5x5)   4:1 Крайдер (Панарин, Линдгрен) – 14:33' (5x5)   5:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 27:07' (5x4)   6:1 Марун (Шаттенкирк, Гурд) – 30:19' (5x5)   7:1 Шаттенкирк (Гурд, Пакетт) – 34:17' (5x5)   8:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 39:01' (5x4)   8:2 Хитил (Гайек, Панарин) – 42:22' (5x5)   9:2 Гурд (Джонсон, Сергачёв) – 52:24' (5x4)   9:3 Хитил (Бучневич) – 55:28' (5x5)

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23, защитник Михаил Сергачёв отыграл 21.39 и отметился голевой передачей и 10 минутами штрафа.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 10 матчей, обновив собственный рекорд из девяти матчей, который установил в сезоне-2016/17, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».

Георгиев пропустил 4 шайбы за 4 минуты и был заменён в матче с «Тампой»
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