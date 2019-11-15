«Тампа» забросила девять шайб «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка, Панарин — 2

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 9:3.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого гол и три результативные передачи. По три очка в составе «молний» набрали форварды Алекс Киллорн (2+1), Янни Гурд (1+2), Стивен Стэмкос (1+2), а также защитник Виктор Хедман (0+3).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23, защитник Михаил Сергачёв отыграл 21.39 и отметился голевой передачей и 10 минутами штрафа.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 10 матчей, обновив собственный рекорд из девяти матчей, который установил в сезоне-2016/17, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».