Гол и две передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал своё 21-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 8 голов и 13 результативных передач в 19 играх. Победную шайбу в овертайме забросил Даги Хэмилтон.
Видео с голом Андрея Свечникова доступно в «твиттере» Shayna.
Таким образом, «Баффало» потерпел шестое поражение подряд. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу кряду.
В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Миннесотой Уайлд».
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