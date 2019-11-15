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Гол и две передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

Гол и две передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал своё 21-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 8 голов и 13 результативных передач в 19 играх. Победную шайбу в овертайме забросил Даги Хэмилтон.

Видео с голом Андрея Свечникова доступно в «твиттере» Shayna.

Таким образом, «Баффало» потерпел шестое поражение подряд. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу кряду.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Скиннер (Шири, Родригес) – 04:26' (5x5)   1:1 Стаал (Песке, Эдмундсон) – 12:07' (5x5)   1:2 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:17' (5x4)   1:3 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 20:49' (5x5)   2:3 Лазар – 35:04' (5x5)   3:3 Йокихарью – 53:35' (5x5)   3:4 Свечников (Терявяйнен, Хэмилтон) – 56:06' (5x4)   4:4 Ларссон (Скиннер, Олофссон) – 59:19' (6x5)   4:5 Хэмилтон (Нечас) – 62:28' (3x3)
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