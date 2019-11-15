Гол и две передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал своё 21-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 8 голов и 13 результативных передач в 19 играх. Победную шайбу в овертайме забросил Даги Хэмилтон.

Видео с голом Андрея Свечникова доступно в «твиттере» Shayna.

Таким образом, «Баффало» потерпел шестое поражение подряд. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу кряду.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Миннесотой Уайлд».