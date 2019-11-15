В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 9:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 10 матчей, обновив собственный рекорд из девяти матчей, который установил в сезоне-2016/17, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».

Примечательно, что Панарин завершил матч, проигранный со счётом 3:9, с показателем полезности «+3». Артемий провёл на льду 21 минуту и 52 секунды, став лучшим игроком в своей команде по полезности наряду с защитником Тони ДеАнджело. Худшими стали игроки четвёртого звена «Рейнджерс» форвард Лиас Андерссон и защитник Брендан Смит — по "-3".