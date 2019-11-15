Панарин завершил матч, проигранный со счётом 3:9, с показателем полезности «+3»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 9:3.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 10 матчей, обновив собственный рекорд из девяти матчей, который установил в сезоне-2016/17, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».
Примечательно, что Панарин завершил матч, проигранный со счётом 3:9, с показателем полезности «+3». Артемий провёл на льду 21 минуту и 52 секунды, став лучшим игроком в своей команде по полезности наряду с защитником Тони ДеАнджело. Худшими стали игроки четвёртого звена «Рейнджерс» форвард Лиас Андерссон и защитник Брендан Смит — по "-3".
«Тампа» забросила девять шайб «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка, Панарин — 2
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