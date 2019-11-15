«Рейнджерс» дважды меняли голкипера в ходе матча с «Тампой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 9:3.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев неудачно начал матч. Уже на третьей минуте он пропустил первую шайбу, а на протяжении следующих четырёх минут ещё три. Дубль за это время оформил Никита Кучеров. В итоге на седьмой минуте матча Георгиев был заменён на Хенрика Лундквиста, для которого этот матч стал 10-м в сезоне.

Шведский голкипер также пропустил четыре шайбы и после второго периода уступил место в воротах Георгиеву, которому и суждено было завершить встречу. В заключительном периоде Александр пропустил однажды. В итоге Георгиев парировал 21 бросок из 26, Лундквист справился с 15 бросками из 19.