Макдэвид набрал 5 очков за 22 минуты в матче с «Колорадо»
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев.
Главным героем встречи на данный момент является Коннор Макдэвид, который за 22 минуты записал в свой актив 5 очков. В первом периоде он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи, во втором периоде забросил ещё одну шайбу.
Таким образом, канадец набрал 36 очков в нынешнем сезоне НХЛ. За 21 игру он забросил 14 шайб и сделал 22 результативные передачи.
Всего в НХЛ игрок провёл 308 матчей, в которыз набрал 408 очков, забив 142 гола и сделав 266 результативных передач.
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