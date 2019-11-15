Макдэвид набрал 5 очков за 22 минуты в матче с «Колорадо»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи на данный момент является Коннор Макдэвид, который за 22 минуты записал в свой актив 5 очков. В первом периоде он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи, во втором периоде забросил ещё одну шайбу.

Таким образом, канадец набрал 36 очков в нынешнем сезоне НХЛ. За 21 игру он забросил 14 шайб и сделал 22 результативные передачи.

Всего в НХЛ игрок провёл 308 матчей, в которыз набрал 408 очков, забив 142 гола и сделав 266 результативных передач.