Денис Гурьянов провёл эффектный бой с Джорди Бенном. Это брат капитана «Далласа»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Даллас Старз» (0:1, завершён первый период).

Статистика Гурьянова в регулярном чемпионате НХЛ-2019/20

На четвёртой минуте первого периода подрался нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Российский форвард провёл эффектный бой с защитником «Кэнакс» Джорди Бенном, который приходится братом капитану «Старз» Джейми Бенну.

Видео боя можно посмотреть в "Твиттере".

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Джастин Даулинг, которому ассистировали Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Для Даулинга этот гол стал вторым за карьеру в НХЛ, причём первый он забил в предыдущем матче регулярки с «Калгари Флэймз» (3:1).