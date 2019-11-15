6 очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Колорадо». Ничушкин – без голов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Главный героем встречи стал Коннор Макдэвид, который забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 45 секунд и не отметился результативными действиями. Таким образом, игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 88 матчей. Форвард Владислав Каменев получил 9 минут и 26 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

«Эдмонтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Колорадо» в свою очередь потерпел первое поражение после серии из трёх побед.