6 очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Колорадо». Ничушкин – без голов
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Главный героем встречи стал Коннор Макдэвид, который забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 45 секунд и не отметился результативными действиями. Таким образом, игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 88 матчей. Форвард Владислав Каменев получил 9 минут и 26 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
«Эдмонтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Колорадо» в свою очередь потерпел первое поражение после серии из трёх побед.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бураковски (Кадри) – 01:20' (5x5) 1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 06:16' (5x5) 2:1 Макдэвид (Клефбом, Нил) – 12:14' (5x4) 3:1 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 12:42' (5x5) 4:1 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 15:51' (5x4) 5:1 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль) – 28:32' (5x4) 5:2 Бураковски (Джонсон) – 36:36' (5x5) 6:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:15' (5x4)
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