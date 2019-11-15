Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за матч. Он второй бомбардир сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Главный героем встречи стал Коннор Макдэвид, который забил три гола и сделал три результативные передачи. Канадский форвард впервые в карьере набрал шесть очков в матче, благодаря чему вышел на второе место в зачёте бомбардиров НХЛ. Коннор забросил 14 шайб и сделал 23 голевые передачи в 21 матчей сезона.
Лидирует в гонке бомбардиров одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль. Немецкий форвард сделал пять результативных передач в матче с «Эвеланш». В сезоне на счету Леона 41 (15+26) очко в 21 матче.
Топ-3 замыкает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, в активе которого 31 (16+15) очко в 20 матчах.
- 15 ноября 2019
-
08:27
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:57
-
07:53
-
07:46
-
07:35
-
06:49
-
06:43
-
06:37
-
06:25
-
06:19
-
06:14
-
06:05
-
06:04
-
05:53
-
05:20
-
03:41
-
01:48
-
00:00
- 14 ноября 2019
-
23:49
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:13
-
23:02
-
22:58
-
22:57
-
22:53
-
22:53
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:32