Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за матч. Он второй бомбардир сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Главный героем встречи стал Коннор Макдэвид, который забил три гола и сделал три результативные передачи. Канадский форвард впервые в карьере набрал шесть очков в матче, благодаря чему вышел на второе место в зачёте бомбардиров НХЛ. Коннор забросил 14 шайб и сделал 23 голевые передачи в 21 матчей сезона.

Лидирует в гонке бомбардиров одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль. Немецкий форвард сделал пять результативных передач в матче с «Эвеланш». В сезоне на счету Леона 41 (15+26) очко в 21 матче.

Топ-3 замыкает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, в активе которого 31 (16+15) очко в 20 матчах.