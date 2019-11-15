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Ковальчук пропускает второй матч «Лос-Анджелеса» подряд, Прохоркин — в составе

Ковальчук пропускает второй матч «Лос-Анджелеса» подряд, Прохоркин — в составе
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:1, продолжается второй период). 36-летний россиянин пропускает вторую игру подряд.

Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

В свою очередь принимает участие в матче другой российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин. В активе Николая перед встречей с «Ред Уингз» было всего три матча в нынешнем сезоне, в которых он не отметился результативными действиями при полезности "-1".

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелес Кингз»
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