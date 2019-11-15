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С форварда «Торонто» Мэттьюса сняли обвинения в хулиганстве

С форварда «Торонто» Мэттьюса сняли обвинения в хулиганстве
Хоккей / НХЛ 0

С нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса сняли обвинения в хулиганстве, сообщает Toronto Star.

Отмечается, игрок достиг соглашения с женщиной-охранником, которая обвинила его в хулиганстве. Согласно закону штата вопрос может быть урегулирован напрямую, если стороны достигнут финансового соглашения.
Напомним, в мае этого года хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.

После этого игрок принёс публичные извинения за своё поведение.

В нынешнем сезоне НХЛ Остон Мэттьюс провёл 20 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 13 результативных передач.

Остон Мэттьюс принёс извинения за хулиганские действия
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