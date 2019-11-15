Реакция форварда «Далласа» Гурьянова на первый бой в НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Даллас Старз» (2:3, продолжается третиё период).
На четвёртой минуте первого периода подрался нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Российский форвард провёл эффектный бой с защитником «Кэнакс» Джорди Бенном, который приходится братом капитану «Старз» Джейми Бенну. Это была первая драка Дениса в НХЛ. Гурьянов был доволен собой и на скамейке штрафников не скрывал улыбки.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».
Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Джастин Даулинг, которому ассистировали Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Для Даулинга этот гол стал вторым за карьеру в НХЛ, причём первый он забил в предыдущем матче регулярки с «Калгари Флэймз» (3:1).
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