Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол. Также по одной шайбе в составе победителей забросили Джастин Даулинг, Блейк Кома и Тайлер Сегин. Нападающий гостей Денис Гурьянов провёл на площадке 13 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями.
За «Ванкувер» забивали Джейк Виртанен и Трой Стечер.
Таким образом, «Ванкувер» потерпел пятое поражение за последние шесть игр. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу кряду.
В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Даллас Старз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Даулинг (Сегин, Бенн) – 03:45' (5x5) 0:2 Комо (Факса, Хейсканен) – 24:03' (5x5) 1:2 Виртанен (Пирсон, Хорват) – 25:21' (5x5) 2:2 Стечер (Бенн, Петтерссон) – 31:30' (5x5) 2:3 Сегин (Хейсканен, Павелски) – 38:29' (5x5) 2:4 А. Радулов (Павелски) – 57:24' (5x5)
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