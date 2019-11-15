Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол. Также по одной шайбе в составе победителей забросили Джастин Даулинг, Блейк Кома и Тайлер Сегин. Нападающий гостей Денис Гурьянов провёл на площадке 13 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями.

За «Ванкувер» забивали Джейк Виртанен и Трой Стечер.

Таким образом, «Ванкувер» потерпел пятое поражение за последние шесть игр. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Даллас Старз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».