Результаты матчей НХЛ за 14 ноября 2019 года

14 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 9:3. Команда Джона Купера одержала третью победу кряду.
«Флорида Пантерз» — «Виннипег Джетс» — 3:4. Голкипер хозяев Сергей Бобровский в восьмой раз в сезоне пропустил минимум четыре шайбы за матч.
«Баффало Сэйбрз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:5 ОТ. Подопечные Ральфа Крюгера потерпели шестое поражение подряд.
«Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс» — 3:2.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» — 6:2. Команда Джареда Беднара не смогла одержать четвёртую победу кряду.
«Ванкувер Кэнакс» — «Даллас Старз» — 2:4. Гости одержали шестую победу в последних семи матчах.
«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:5. Хозяева потерпели пятое поражение подряд, а гости победили пятый раз подряд.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2 ОТ.
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