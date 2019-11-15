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Результаты матчей НХЛ за 14 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 14 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

14 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 9:3. Команда Джона Купера одержала третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
9 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шенн (Кучеров, Пойнт) – 02:39' (5x5)   2:0 Киллорн (Кучеров, Стэмкос) – 05:41' (5x3)   3:0 Кучеров (Хедман, Киллорн) – 06:20' (5x4)   4:0 Палат (Макдона) – 06:42' (5x5)   4:1 Крайдер (Панарин, Линдгрен) – 14:33' (5x5)   5:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 27:07' (5x4)   6:1 Марун (Шаттенкирк, Гурд) – 30:19' (5x5)   7:1 Шаттенкирк (Гурд, Пакетт) – 34:17' (5x5)   8:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 39:01' (5x4)   8:2 Хитил (Гайек, Панарин) – 42:22' (5x5)   9:2 Гурд (Джонсон, Сергачёв) – 52:24' (5x4)   9:3 Хитил (Бучневич) – 55:28' (5x5)

«Флорида Пантерз» — «Виннипег Джетс» — 3:4. Голкипер хозяев Сергей Бобровский в восьмой раз в сезоне пропустил минимум четыре шайбы за матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Шайфли, Лайне) – 23:45' (5x5)   1:1 Барков (Хоффман, Яндл) – 35:08' (5x4)   1:2 Элерс (Лайне, Шайфли) – 44:28' (5x5)   2:2 Трочек (Бойл, Коннолли) – 47:13' (5x5)   2:3 Шайфли (Лайне, Коннор) – 54:52' (5x5)   2:4 Лаури (Копп, Пулман) – 57:02' (5x5)   3:4 Трочек (Хоффман, Яндл) – 58:26' (6x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:5 ОТ. Подопечные Ральфа Крюгера потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Скиннер (Шири, Родригес) – 04:26' (5x5)   1:1 Стаал (Песке, Эдмундсон) – 12:07' (5x5)   1:2 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:17' (5x4)   1:3 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 20:49' (5x5)   2:3 Лазар – 35:04' (5x5)   3:3 Йокихарью – 53:35' (5x5)   3:4 Свечников (Терявяйнен, Хэмилтон) – 56:06' (5x4)   4:4 Ларссон (Скиннер, Олофссон) – 59:19' (6x5)   4:5 Хэмилтон (Нечас) – 62:28' (3x3)

«Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Фиала (Паризе) – 14:39' (5x5)   1:1 Гарланд (Шмальц) – 25:04' (5x5)   2:1 Паризе (Койву, Цукер) – 45:39' (5x4)   2:2 Круз (Кессел, Экман-Ларссон) – 47:32' (5x5)   3:2 Гринвей (Бродин, Эрикссон Эк) – 52:11' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» — 6:2. Команда Джареда Беднара не смогла одержать четвёртую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бураковски (Кадри) – 01:20' (5x5)   1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 06:16' (5x5)   2:1 Макдэвид (Клефбом, Нил) – 12:14' (5x4)   3:1 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 12:42' (5x5)   4:1 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 15:51' (5x4)   5:1 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль) – 28:32' (5x4)   5:2 Бураковски (Джонсон) – 36:36' (5x5)   6:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:15' (5x4)

«Ванкувер Кэнакс» — «Даллас Старз» — 2:4. Гости одержали шестую победу в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Даулинг (Сегин, Бенн) – 03:45' (5x5)   0:2 Комо (Факса, Хейсканен) – 24:03' (5x5)   1:2 Виртанен (Пирсон, Хорват) – 25:21' (5x5)   2:2 Стечер (Бенн, Петтерссон) – 31:30' (5x5)   2:3 Сегин (Хейсканен, Павелски) – 38:29' (5x5)   2:4 А. Радулов (Павелски) – 57:24' (5x5)

«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:5. Хозяева потерпели пятое поражение подряд, а гости победили пятый раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ракелль (Сильверберг) – 01:09' (5x5)   1:1 Гертл (Гудроу, Майер) – 06:44' (5x5)   2:1 Сильверберг (Хенрик, Ракелль) – 33:00' (5x4)   2:2 Гертл (Майер, Бёрнс) – 38:28' (5x5)   2:3 Бёрнс (Кейн, Карлссон) – 48:05' (5x4)   2:4 Кейн (Кутюр) – 50:32' (4x5)   3:4 Джонс (Рауни, Стил) – 55:50' (5x5)   3:5 Кутюр – 59:21' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Копитар (Иафалло, Уокер) – 05:47' (5x5)   1:1 Бертуцци (Манта) – 24:36' (5x5)   1:2 Бертуцци (Ларкин, Манта) – 42:58' (5x5)   2:2 Кемпе (Рой, Копитар) – 58:12' (5x5)   3:2 Иафалло (Даути, Копитар) – 60:23' (3x3)
Панарин завершил матч, проигранный со счётом 3:9, с показателем полезности «+3»
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