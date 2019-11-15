Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 14 ноября 2019 года

14 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей, в которых приняли участие 16 россиян.
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский парировал 26 из 30 бросков, в восьмой раз в сезоне пропустив четыре шайбы за матч. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 21 бросок из 26. В ходе матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:9) Александр сначала был заменён на Хенрика Лундквиста, а затем был возвращён в ворота «Рейнджерс». Победы одержали голкипер «Тампы» Андрей Василевский (20 сейвов) и вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (отразил 32 из 34 бросков).
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился 4 (1+3) очками, а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин выполнил две голевые передачи, завершив матч с показателем полезности "+3". Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 3 (1+2) очка, а форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов провёл первый бой в НХЛ.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвыы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|21 из 26
|80,8
|3:9
|Василевский
|«Тампа»
|20 из 23
|87,0
|9:3
|Худобин
|«Даллас»
|32 из 34
|94,1
|4:2
|Бобровский
|«Флорида»
|26 из 30
|86,7
|3:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+2
|+1
|4
|1
|3
|0
|-
|20.18
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+3
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|15.04
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+3
|0
|6
|0
|0
|-
|20.59
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|0
|100%
|19.24
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|1
|-
|21.11
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|14.45
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|43%
|09.26
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|5
|1
|0
|0
|-
|13.39
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|16.55
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|57%
|09.22
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|10
|2
|1
|0
|-
|21.37
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|2
|-
|22.51
- 15 ноября 2019
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10:25
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10:11
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09:43
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09:33
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09:27
-
09:15
-
08:44
-
08:27
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:57
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07:53
-
07:46
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07:35
-
06:49
-
06:43
-
06:37
-
06:25
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-
06:14
-
06:05
-
06:04
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05:53
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- 14 ноября 2019
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