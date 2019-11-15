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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 14 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 14 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

14 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей, в которых приняли участие 16 россиян.

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский парировал 26 из 30 бросков, в восьмой раз в сезоне пропустив четыре шайбы за матч. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 21 бросок из 26. В ходе матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:9) Александр сначала был заменён на Хенрика Лундквиста, а затем был возвращён в ворота «Рейнджерс». Победы одержали голкипер «Тампы» Андрей Василевский (20 сейвов) и вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (отразил 32 из 34 бросков).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился 4 (1+3) очками, а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин выполнил две голевые передачи, завершив матч с показателем полезности "+3". Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 3 (1+2) очка, а форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов провёл первый бой в НХЛ.

ГолкиперКлубСейвыы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»21 из 2680,83:9
Василевский«Тампа»20 из 2387,09:3
Худобин«Даллас»32 из 3494,14:2
Бобровский«Флорида»26 из 3086,73:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»1+2+14130-20.18
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+300300-15.04
Панарин (н)«Рейнджерс»0+2+30600-20.59
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+100200100%19.24
Дадонов (н)«Флорида»0+0+10111-21.11
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000100-14.45
Каменев (н)«Колорадо»0+00000143%09.26
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-15100-13.39
Радулов (н)«Даллас»1+0+10210-16.55
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+00020057%09.22
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+110210-21.37
Куликов (з)«Виннипег»0+000212-22.51
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