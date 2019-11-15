Выиграет ли «Металлург» в пятый раз подряд и другие матчи игрового дня КХЛ

Сегодня, 15 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Йокерит»;

— «Куньлунь Ред Стар» — СКА;

— «Металлург» — ХК «Сочи»;

— «Динамо» Р — «Витязь».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.