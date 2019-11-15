Выиграет ли «Металлург» в пятый раз подряд и другие матчи игрового дня КХЛ

Сегодня, 15 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Йокерит»;
— «Куньлунь Ред Стар» — СКА;
— «Металлург» — ХК «Сочи»;
— «Динамо» Р — «Витязь».
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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