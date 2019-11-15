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Бобровский — о новой неудаче: оправданий не ищу

Бобровский — о новой неудаче: оправданий не ищу
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:4). Российский вратарь парировал 26 из 30 бросков, в восьмой раз в сезоне пропустив четыре шайбы за матч.

«Тяжёлая игра, три пропущенных гола в третьем периоде – это, конечно, много. Что есть, то есть, но двигаемся дальше. Я не ищу оправданий, календарь такой, какой есть, у всех есть свои трудности.

Это разочаровывает, но завтра будет новый день. Тренеры посмотрят и скажут, что нам необходимо исправить. Я не слежу за тактикой и стратегией команды, стараюсь просто читать игру и следить за шайбой», — сказал Бобровский в интервью FOX Sports Florida & Sun.

В 8 из 16 матчей нынешнего сезона Бобровский пропускал четыре и более шайбы
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