Бобровский — о новой неудаче: оправданий не ищу

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:4). Российский вратарь парировал 26 из 30 бросков, в восьмой раз в сезоне пропустив четыре шайбы за матч.

«Тяжёлая игра, три пропущенных гола в третьем периоде – это, конечно, много. Что есть, то есть, но двигаемся дальше. Я не ищу оправданий, календарь такой, какой есть, у всех есть свои трудности.

Это разочаровывает, но завтра будет новый день. Тренеры посмотрят и скажут, что нам необходимо исправить. Я не слежу за тактикой и стратегией команды, стараюсь просто читать игру и следить за шайбой», — сказал Бобровский в интервью FOX Sports Florida & Sun.