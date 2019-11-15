Брагин: одна из самых упорных, равных серий на моей памяти. Исход решали нюансы

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после победы в шестом матче Суперсерии-2019 с командой Западной хоккейной лиги (4:3 Б, 3-3 в пользу Канады) подвёл итоги турнира.
«Все матчи серии были очень напряжёнными, всё было на равных, а исход решали нюансы. Четыре матча из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях — это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти. Собственно и исход нынешней серии решило то, что канадцы забили на один буллит больше.
Доволен ли итогом? Доволен — это когда выигрываешь серию. Но в целом — радует то, какими напряженными были игры. Всё решали нюансы и было сразу видно, кто чего стоит. Вторую половину Суперсерии сыграли тактически грамотнее. В первых матчах размеры площадки и необходимость быстрее принимать решения сильно влияли. Во второй половине качество игры было повыше.
В этот раз начинали с лиги Квебека — и это наше пожелание. Если начинать с матчей против сборной Западной хоккейной лиги, то адаптация происходит слишком тяжело, из-за огромной разницы во времени.
Теперь предстоит глубокий анализ. У нас большой объём видео, будем просматривать, анализировать, консультироваться. На основании этого будем принимать решение о вызове кандидатов на заключительный сбор, перед чемпионатом мира. Сколько их будет? В районе 30 игроков — из тех, кто был на Суперсерии, включая российских игроков местных клубов, и тех, кто играл на Турнире четырёх наций в Финляндии», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.
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