Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Главной звездой дня стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик и сделавший три результативные передачи в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:2).
22-летний канадец впервые в НХЛ набрал шесть очков за матч. Последним в составе «Ойлерз» больше шести очков за встречу набирал нападающий Сэм Ганье, на счету которого в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (8:4) в феврале 2012 года было 8 (4+4) баллов.
Второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (9:3).
Замкнул тройку лучших форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль, выполнивший пять голевых передач в матче с «Эвеланш».
Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение «Эдмонтона» 10-летней давности
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