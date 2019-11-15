Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик и сделавший три результативные передачи в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:2).

22-летний канадец впервые в НХЛ набрал шесть очков за матч. Последним в составе «Ойлерз» больше шести очков за встречу набирал нападающий Сэм Ганье, на счету которого в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (8:4) в феврале 2012 года было 8 (4+4) баллов.

Второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (9:3).

Замкнул тройку лучших форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль, выполнивший пять голевых передач в матче с «Эвеланш».