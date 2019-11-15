Экс-игрок «Кингз»: Ковальчук рисует Пикассо, а «Лос-Анджелесу» нужна раскраска

Экс-игрок «Лос-Анджелес Кингз» и ведущий FOX Sports Джим Фокс поделился мнением о ситуации, в которую попал российский нападающий «королей» Илья Ковальчук. 36-летний форвард был выведен из основного состава «Кингз», после чего команда одержала две победы.
«На льду его энергия и самоотверженность неоспорима, он так играл весь сезон. Не думаю, что Ковальчук сбавил ход, я же каждый день наблюдаю за ним на тренировках. Он обыгрывает, бегает по площадке. Но стиль игры в НХЛ изменился, и его просят подстроиться под этот стиль.
Дело не в его скорости, просто иногда он пытается играть слишком креативно. Думаю, он всё ещё может нарисовать очень хорошую картину, но холст изменился. Он пытается нарисовать Пикассо, а «Лос-Анджелес» хочет от него раскраску. Они хотят, чтобы в его игре было больше структуры. Он пытается перестроиться и может не вернуться в состав до тех пор, пока не сделает это», — сказал Фокс.
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