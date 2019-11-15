Драйзайтль: Макдэвид настолько хорош, что я бы не хотел быть в стане соперников

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (6:2) восхитился действиями Коннора Макдэвида, набравшего 6 (3+3) очков в матче. Одноклубники с большим отрывом лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.

«Хороший матч для всех нас. Я бы не хотел быть в стане соперников, бывает, что ты не можешь ничего ему противопоставить, настолько он хорош. Иногда его просто не остановить», — сказал Драйзайтль.

22-летний канадец впервые в карьере в НХЛ набрал шесть очков за матч. Последним в составе «Ойлерз» больше шести очков за встречу набирал нападающий Сэм Ганье, на счету которого в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (8:4) в феврале 2012 года было 8 (4+4) баллов.