Главный тренер «Флориды» — о Бобровском: всё складывается против него

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневиль после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:4) прокомментировал последние неудачи вратаря Сергея Бобровского. Российский вратарь парировал 26 из 30 бросков, в восьмой раз в сезоне пропустив четыре шайбы за матч.

«Все проходят через отрезки, когда планируешь сыграть как можно лучше, но всё начинает складываться против тебя. Неважно, на какой позиции ты выступаешь, но в случае с вратарём это увеличивается», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

В предыдущем матче с «Бостон Брюинз» (5:4 Б) Бобровский пропустил четыре шайбы за два периода после 23 бросков и был заменён на Cэма Монтембо. Канадский вратарь парировал 15 бросков из 15 и одержал победу в серии буллитов.