Баттон: бросок Макдэвида уничтожает вратарей. Он забьёт 50 голов в сезоне

Эксперт TSN Крэйг Баттон после победы «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (6:2) восхитился действиями Коннора Макдэвида, набравшего 6 (3+3) очков в матче.
«Сейчас Макдэвид и Драйзайтль, вне сомнения, два лучших игрока лиги. Интересно, что в начале сезона Дэйв Типпетт думал о том, чтобы разбить их связку. И все были в недоумении: он что, собирается разбить лучший дуэт в НХЛ? Теперь уже очевидно, что этого делать не нужно.
С момента дебюта в НХЛ бросок Макдэвида стал ещё более смертельным, он может забивать с дистанции и вводить вратарей в заблуждение. Мы все знаем, как великолепно он катается и как здорово разыгрывает шайбу, но сейчас его бросок уничтожает вратарей. У него 14 голов в этом сезоне, и я верю, что он забьёт 50. Его бросок становится страшной проблемой для защитников соперника», — сказал Баттон.
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