Стэмкос — о 9:3 с «Рейнджерс»: «Тампе» не хотелось снимать ногу с педали газа

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (9:3).
«Нам просто не хотелось снимать ногу с педали газа. Нечасто бывают матчи, когда ты добываешь лидерство так быстро», – цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев неудачно начал матч. Уже на третьей минуте он пропустил первую шайбу, а на протяжении следующих четырёх минут ещё три. Один из голов на счету Никиты Кучерова. В итоге на седьмой минуте матча Георгиев был заменён на Хенрика Лундквиста, для которого этот матч стал 10-м в сезоне.
Шведский голкипер также пропустил четыре шайбы и после второго периода уступил место в воротах Георгиеву, которому и суждено было завершить встречу. В заключительном периоде Александр пропустил однажды. В итоге Георгиев парировал 21 бросок из 26, Лундквист справился с 15 бросками из 19.
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