Кандидат в молодёжную сборную Никита Рожков сломал ногу и может пропустить МЧМ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Рожков, являющийся кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира 2020 года, может пропустить турнир из-за травмы.

Никита сломал ногу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2) и выбыл из строя на срок около шести недель.

19-летний Рожков на прошлой неделе в составе молодёжной сборной России принимал участие в Турнире четырёх наций. Никита забросил три шайбы в трёх матчах, в том числе оформив дубль в матче с командой Чехии (5:2).

В нынешнем сезоне Рожков провёл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-2". В среднем за матч Никита проводил на льду чуть меньше 3,5 минут.