Кандидат в молодёжную сборную Никита Рожков сломал ногу и может пропустить МЧМ
Как стало известно «Чемпионату», нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Рожков, являющийся кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира 2020 года, может пропустить турнир из-за травмы.
Никита сломал ногу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2) и выбыл из строя на срок около шести недель.
19-летний Рожков на прошлой неделе в составе молодёжной сборной России принимал участие в Турнире четырёх наций. Никита забросил три шайбы в трёх матчах, в том числе оформив дубль в матче с командой Чехии (5:2).
В нынешнем сезоне Рожков провёл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-2". В среднем за матч Никита проводил на льду чуть меньше 3,5 минут.
Дубль Рожкова помог молодёжной сборной России обыграть Чехию
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