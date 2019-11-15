Михайлов: cпад ЦСКА очевиден. Непонятны постоянные изменения в составе

Двукратный олимпийский чемпион, советник президента ЦСКА Борис Михайлов высказался о ситуации в «армейской» команде. Команда Игоря Никитина впервые в сезоне проиграла три матча подряд.

«О кризисе говорить рано, но спад уже очевиден. Ситуация огорчает, ЦСКА обязан играть ровнее и имеет для этого все возможности. Мне не совсем понятны постоянные изменения в составе, в тройках и пятёрках. Также изменилось отношение соперников — на чемпиона все настраиваются по максимуму. Плюс много травм.

Когда нет результата, вопросы задаются прежде всего тренерам. Думаю, ни у руководства, ни у самих тренеров никакого удовлетворения от последних выступлений нет. Какая-то мобилизация должна быть, а вот варианты обменов в нынешних условиях, когда в лиге не очень много мастеров, не просматриваются. Хотя всё может быть.

Сборная на Кубке Карьяла сыграла на «три с плюсом», такую же оценку поставлю и нашим представителям. Честно скажу, в Хельсинки ожидал от наших игроков большего, наверное, оправдал ожидания только молодой Карнаухов. Надо разбираться, чего не хватило армейцам — как, впрочем, и всей команде. Думаю, процентов на 90 в Москве будет другой состав — менее экспериментальный и оптимальный на данный момент. Домашний турнир надо выигрывать. Надеюсь, после Кубка Первого канала оптимизма добавится», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.