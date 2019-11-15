Куинн — о 3:9: «Рейнджерс» были переиграны от начала и до конца

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:9).

«Мы проиграли хорошей команде, которая показала свой лучший хоккей, в то время как мы от него были далеки. Мы были переиграны от начала и до конца», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев неудачно начал матч. Уже на третьей минуте он пропустил первую шайбу, а на протяжении следующих четырёх минут ещё три. Один из голов на счету Никиты Кучерова. В итоге на седьмой минуте матча Георгиев был заменён на Хенрика Лундквиста, для которого этот матч стал 10-м в сезоне.



Шведский голкипер также пропустил четыре шайбы и после второго периода уступил место в воротах Георгиеву, которому и суждено было завершить встречу. В заключительном периоде Александр пропустил однажды. В итоге Георгиев парировал 21 бросок из 26, Лундквист справился с 15 бросками из 19.