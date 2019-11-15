«Куньлунь» — СКА: стали известны составы команд
«Куньлунь Ред Стар» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Пекине. Встреча состоится сегодня, 15 ноября, начало — в 14:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Куньлунь Ред Стар»:
Смит (Грубец);
Бартли— Мёрфи, Кейн — Кракнелл — Смит-Пелли;
Осипов — Спроул, Вольски— Миллер— Брюле;
Райнхарт — Шустр, Вонг — Локхарт — Фу;
Дефацио — Верек — Палола.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Зуб, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Галенюк — Хафизуллин, Ткачёв — Коскиранта — Барабанов;
Зубарев — Ожиганов, Кузьменко— Дергачёв — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко— Коскиранта — Кетов, Кагарлицкий.
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