«Куньлунь» — СКА: стали известны составы команд

«Куньлунь Ред Стар» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Пекине. Встреча состоится сегодня, 15 ноября, начало — в 14:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Куньлунь Ред Стар»:



Смит (Грубец);

Бартли— Мёрфи, Кейн — Кракнелл — Смит-Пелли;

Осипов — Спроул, Вольски— Миллер— Брюле;

Райнхарт — Шустр, Вонг — Локхарт — Фу;

Дефацио — Верек — Палола.

СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Зуб, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Галенюк — Хафизуллин, Ткачёв — Коскиранта — Барабанов;

Зубарев — Ожиганов, Кузьменко— Дергачёв — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко— Коскиранта — Кетов, Кагарлицкий.