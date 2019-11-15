Форвард «Адмирала» Мартин Бакош оформил дубль и реализовал победный буллит
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу российского клуба. Команда Сергея Светлова одержала третью победу кряду.
Главным героем встречи стал форвард приморского клуба Мартин Бакош. Словацкий нападающий оформил дубль в основное время матча и стал автором решающей попытки в серии послематчевых бросков. В первом периоде словак отличился в меньшинстве, а во втором отрезке реализовал двойной численный перевес.
Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Видео второго гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В этом сезоне на счету 29-летнего нападающего восемь заброшенных шайб и 11 голевых передач в 25 матчах регулярки.
Бакош: я лучший нападающий недели в КХЛ? О чём вы вообще?
- 15 ноября 2019
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