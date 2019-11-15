Форвард «Адмирала» Мартин Бакош оформил дубль и реализовал победный буллит

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу российского клуба. Команда Сергея Светлова одержала третью победу кряду.

Главным героем встречи стал форвард приморского клуба Мартин Бакош. Словацкий нападающий оформил дубль в основное время матча и стал автором решающей попытки в серии послематчевых бросков. В первом периоде словак отличился в меньшинстве, а во втором отрезке реализовал двойной численный перевес.

Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео второго гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В этом сезоне на счету 29-летнего нападающего восемь заброшенных шайб и 11 голевых передач в 25 матчах регулярки.