Капитан сборной России U20: здорово смотреть хайлайты со своим участием

Капитан молодёжной сборной России Антон Малышев после победы в шестом матче Суперсерии-2019 с командой Западной хоккейной лиги (4:3 Б) подвёл итоги турнира, в котором благодаря победе в дополнительной серии буллитов сильнее оказались команды Канадской хоккейной лиги.

«Конечно, я очень доволен тем опытом, который мы все получили на Суперсерии. Играли с тремя сильными канадскими командами, играли изо всех сил. Это бесценный опыт.

Как зритель, я раньше целиком смотрел две Суперсерии, с участием наших команд 98-го и 99-го годов рождения. Обычно все ребята из твоей команды смотрят, а на следующий день обсуждают матчи. Мне повезло — серия 98-го совпала с выездом моей команды в Хабаровск и Владивосток, разница во времени была не такой большой. А на следующий год я с юниорской сборной сам был в Канаде на Кубке вызова, а окончание серии досматривал в России, когда всё равно толком спать не получалось.

Быть капитаном молодёжной сборной — это очень круто. Давление? Ну, конечно оно есть. Допустим, получаешь удаление — и две минуты сидишь, изводишь себя, ведь ты капитан, несёшь ответственность за команду, надо показывать пример. Сегодня я ребят подвёл, моя ошибка.

Конечно, здорово смотреть хайлайты со своим участием — получаешь поздравления от знакомых, если здорово сыграл — провёл удачный силовой или набрал очки. Но этого мало, нужно продолжать играть в том же духе и дальше.

Какие мысли перед сбором перед МЧМ? Работать, не останавливаться. Подтягивать слабые стороны и развивать сильные. Сейчас я чувствую себя спокойно, мы провели хорошие шесть матчей, выложились на полную — теперь наша задача продолжать работать, а тренеры выберут тех, кто лучше будет готов», — цитирует Малышева пресс-служба ФХР.