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Марьямяки: Бакош, считайте, четыре гола сделал

Марьямяки: Бакош, считайте, четыре гола сделал
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Дальневосточный клуб оказался сильнее «Йокерита», победив соперника со счётом 3:2 Б.

По словам Марьямяки, «Йокерит» проиграл главным образом из-за действий словацкого нападающего Мартина Бакоша, который оформил дубль и реализовал победный буллит.

«Довольны, как мы начинали. До того момента, как играли втроем против пяти. Третий период был равным, считаю. Потом овертайм, буллиты…

Мартин Бакош, считайте, четыре гола сделал. Отличный игрок. Поэтому проиграли сегодня», — приводит слова Марьямяки пресс-служба «Адмирала».

Сегодня, 15 ноября, состоятся ещё три матча КХЛ: «Куньлунь» — СКА, «Металлург» — «Сочи» и «Динамо» (Рига) — «Витязь».

«Адмирал» одержал третью победу кряду, по буллитам переиграв «Йокерит»
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