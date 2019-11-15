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СКА победил в третий раз подряд, обыграв «Куньлунь» в овертайме

СКА победил в третий раз подряд, обыграв «Куньлунь» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

СКА одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате сезона КХЛ, обыграв «Куньлунь» на выезде.

В первом периоде зрители не увидели голов, а в начале второго периода СКА с интервалом менее чем в две минуты забросил две шайбы. Сперва отличился Антон Белов, отличившийся с передачи Данилы Галенюка, а затем отрыв «армейцев» увеличил Александр Дергачёв, которому ассистировали Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. Однако в середине периода «Куньлунь» отыграл одну шайбу — отличился Виктор Бартли, а голевые передачи на свой счёт записали Итан Уэрек и Олли Палола, — и на второй перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу СКА.

В третьем периоде Бартли, которому ассистировал Спенсер Фу, забросил вторую шайбу, и «Куньлунь» сравнял счёт. В овертайме СКА вырвал победу — отличился Кирилл Марченко — и победил со счётом 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Белов (Галенюк, Плотников) – 24:11' (5x5)   0:2 Дергачёв (Кузьменко, Зуб) – 25:42' (5x5)   1:2 Бартли (Верек, Палола) – 32:39' (5x5)   2:2 Бартли (Вонг, Фу) – 53:48' (5x5)   2:3 Марченко (Кетов, Галенюк) – 62:07' (3x3)
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