СКА победил в третий раз подряд, обыграв «Куньлунь» в овертайме

СКА одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате сезона КХЛ, обыграв «Куньлунь» на выезде.
В первом периоде зрители не увидели голов, а в начале второго периода СКА с интервалом менее чем в две минуты забросил две шайбы. Сперва отличился Антон Белов, отличившийся с передачи Данилы Галенюка, а затем отрыв «армейцев» увеличил Александр Дергачёв, которому ассистировали Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. Однако в середине периода «Куньлунь» отыграл одну шайбу — отличился Виктор Бартли, а голевые передачи на свой счёт записали Итан Уэрек и Олли Палола, — и на второй перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу СКА.
В третьем периоде Бартли, которому ассистировал Спенсер Фу, забросил вторую шайбу, и «Куньлунь» сравнял счёт. В овертайме СКА вырвал победу — отличился Кирилл Марченко — и победил со счётом 3:2.
- 15 ноября 2019
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