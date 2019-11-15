Светлов: «Йокерит» нам голову не давал поднять

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счётом 3:2 Б.

«Непростая сегодня была игра. Очень тяжёлая, напряжённая. Всегда тяжело начинать после большого перерыва. Немного теряется ритм. Не всё получалось, соперник не давал нам голову поднять. Тем не менее мы проявили характер, потерпели. Ну и по буллитам выиграли. Довольны победой», — цитирует Светлова пресс-служба «Адмирала».

Для «моряков» эта победа стала уже третьей подряд. Главным героем матча стал Мартин Бакош, он оформил дубль, а также забросил победный буллит. «Йокерит» потерпел первое поражение в трёх последних матчах.