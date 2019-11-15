Р. Ротенберг: однозначно эту суперсерию нужно занести себе в актив

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подвёл итоги участия сборной России U20 в молодёжной Суперсерии. Россияне завершили серию с итоговым результатом 3-3. В итоге команды провели дополнительную серию буллитов, в ней канадцы были сильнее.
«Наша команда сыграла с канадцами ровную серию, мы выиграли три матча, несмотря на энергозатратные переезды. Однозначно эту серию нужно занести себе в актив, работа в плане подготовки к чемпионату мира продолжается.
Нужно всё хорошо продумать, проанализировать, посмотреть ещё раз матчи. У нас есть для этого аналитический штаб и все возможности для того, чтобы предоставить тренерскому штабу всю информацию по игрокам для выбора оптимального состава на чемпионат мира», — цитирует Ротенберга ТАСС.
- 15 ноября 2019
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