Р. Ротенберг: однозначно эту суперсерию нужно занести себе в актив

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подвёл итоги участия сборной России U20 в молодёжной Суперсерии. Россияне завершили серию с итоговым результатом 3-3. В итоге команды провели дополнительную серию буллитов, в ней канадцы были сильнее.

«Наша команда сыграла с канадцами ровную серию, мы выиграли три матча, несмотря на энергозатратные переезды. Однозначно эту серию нужно занести себе в актив, работа в плане подготовки к чемпионату мира продолжается.

Нужно всё хорошо продумать, проанализировать, посмотреть ещё раз матчи. У нас есть для этого аналитический штаб и все возможности для того, чтобы предоставить тренерскому штабу всю информацию по игрокам для выбора оптимального состава на чемпионат мира», — цитирует Ротенберга ТАСС.