Главный тренер «Питтсбурга»: Кросби столько времени держался, играя через боль

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался относительно травмы форварда Сидни Кросби. Капитан «Пингвинз» перенёс операцию и пропустит минимум шесть недель.

«Знаете, я не удивлён, что Кросби столько времени держался, играя через боль. Он очень мужественный парень, и у него есть страсть к игре. Он всегда терпел и готов терпеть многое.

Кто должен его заменить? Не думаю, что надо выделять кого-то конкретного. Это должны сделать все. По моему опыту, каждый человек в команде принимает на себя те или иные лидерские функции на протяжении сезона. Некоторые умеют повести за собой словом. Другие – своей игрой. Бывают и тихие лидеры. Мне кажется, в нашей раздевалке много лидеров.

Когда ты лишаешься такого парня, как Сид, его очень сложно заменить хотя бы потому, что он так много всего привносит. Но у нас и остальные парни не лыком шиты. Если мы останемся сфокусированными и каждый даст чуточку больше обычного, то результат никуда не денется», – цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.