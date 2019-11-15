Главный тренер «Питтсбурга»: Кросби столько времени держался, играя через боль

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался относительно травмы форварда Сидни Кросби. Капитан «Пингвинз» перенёс операцию и пропустит минимум шесть недель.
«Знаете, я не удивлён, что Кросби столько времени держался, играя через боль. Он очень мужественный парень, и у него есть страсть к игре. Он всегда терпел и готов терпеть многое.
Кто должен его заменить? Не думаю, что надо выделять кого-то конкретного. Это должны сделать все. По моему опыту, каждый человек в команде принимает на себя те или иные лидерские функции на протяжении сезона. Некоторые умеют повести за собой словом. Другие – своей игрой. Бывают и тихие лидеры. Мне кажется, в нашей раздевалке много лидеров.
Когда ты лишаешься такого парня, как Сид, его очень сложно заменить хотя бы потому, что он так много всего привносит. Но у нас и остальные парни не лыком шиты. Если мы останемся сфокусированными и каждый даст чуточку больше обычного, то результат никуда не денется», – цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.
- 15 ноября 2019
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