Е. Григоренко: в Узбекистане жирная еда, непривычная для нашего организма

Нападающий клуба ВХЛ «Хумо» Евгений Григоренко рассказал об особенностях игры в узбекском клубе.
«Мы, конечно, понимали, что здесь будут какие-то мини-проблемы, связанные с организацией, всё-таки в Узбекистане 30 лет хоккея не было, всё создаётся с нуля. Какие-то задержки формы, к примеру, или ещё что-то. Но мы не обращали на это внимания, знали же, что все процессы наладятся со временем. Так и получилось, со временем всё сделали в итоге.
В сентябре было жарко – 27 градусов, даже 30 могло быть. В октябре уже плюс 10, а сейчас совсем похолодало. В шортах и тапках уже точно не походишь.
Нравится ли кухня? Да, с этим проблем нет. Но еда довольно жирная, непривычная для нашего организма, поэтому надо поаккуратнее, не стоит переедать лишний раз. Что-то попробовать можно, но не набрасываться на всё это. Когда ко мне переехала семья, я полностью перешёл на домашнюю, русскую еду, которую готовит жена, местной кухней особо не балуюсь. Но в первое время, конечно, было интересно», — цитирует Григоренко пресс-служба ВХЛ.
- 15 ноября 2019
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