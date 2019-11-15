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И. Воробьёв: как будем готовиться к матчам на Дальнем Востоке? Лёжа в самолёте

И. Воробьёв: как будем готовиться к матчам на Дальнем Востоке? Лёжа в самолёте
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (1:0). Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий Эрик О’Делл.

«Игра шла до гола. Терпеливая. И мы забили, и Вася Кошечкин отстоял, и ребята в обороне пластались. Главное, что мы выиграли, но и сопернику нужно отдать должное — здорово играли, очень плотно в обороне, быстро и хорошо менялись, не давая нам ничего особо сделать. Но всё же мы забросили шайбу.

Опыт всегда полезен. Как говорил один мой предшественник: «Ты набираешь либо опыт, либо очки». Сегодня у нас получилось и то, и другое.

Как команда будет готовиться к матчам на Дальнем Востоке? Судя по всему — лёжа в самолёте», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Магнитки».

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