Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Одноклубник Михеева Керфут выбыл из строя из-за зубной травмы

Одноклубник Михеева Керфут выбыл из строя из-за зубной травмы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Керфут выбыл на неопределённый срок после операции на сломанном зубе. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

25-летний форвард получил травму 5 ноября в матче с «Лос-Анджелес Кингз», но принял участие в следующих четырёх встречах. 13 ноября, после игры с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5), Керфут сообщил о продолжающемся дискомфорте, а последующее тестирование показало необходимость операции.

В 20 матчах сезона Керфут набрал 8 (5+3) очков. Нападающий был выбран «Нью-Джерси Девилз» в пятом раунде под общим 150-м номером драфта-2012. Всего в 177 матчах в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Мэйпл Лифс» набрал 93 (39+54) очка.

1 июля «Торонто» приобрёл Керфута у «Колорадо» вместе с защитником Тайсоном Бэрри и выбором в шестом раунде драфта-2020 в обмен на форварда Назима Кадри, защитника Калле Роузена и выбор в третьем раунде драфта-2020.

С форварда «Торонто» Мэттьюса сняли обвинения в хулиганстве
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019