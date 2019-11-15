Одноклубник Михеева Керфут выбыл из строя из-за зубной травмы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Керфут выбыл на неопределённый срок после операции на сломанном зубе. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
25-летний форвард получил травму 5 ноября в матче с «Лос-Анджелес Кингз», но принял участие в следующих четырёх встречах. 13 ноября, после игры с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5), Керфут сообщил о продолжающемся дискомфорте, а последующее тестирование показало необходимость операции.
В 20 матчах сезона Керфут набрал 8 (5+3) очков. Нападающий был выбран «Нью-Джерси Девилз» в пятом раунде под общим 150-м номером драфта-2012. Всего в 177 матчах в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Мэйпл Лифс» набрал 93 (39+54) очка.
1 июля «Торонто» приобрёл Керфута у «Колорадо» вместе с защитником Тайсоном Бэрри и выбором в шестом раунде драфта-2020 в обмен на форварда Назима Кадри, защитника Калле Роузена и выбор в третьем раунде драфта-2020.
- 15 ноября 2019
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