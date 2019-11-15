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Седлак: Скудра накачивал игроков «Трактора», сейчас такого нет

Седлак: Скудра накачивал игроков «Трактора», сейчас такого нет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением об увольнении Петериса Скудры с поста наставника челябинского клуба. В настоящий момент «Трактор» тренирует Владимир Юрзинов-младший.

«Мне пока сложно сказать, насколько Юрзинов отличается от Скудры. Чувствуется другой подход, Скудра накачивал игроков, сейчас такого нет. Мы привыкаем к другой системе, пока это нечто среднее между тем, как мы играли, и тем, что сейчас.

Увольнение Скудры? Наверное, мы мало забивали, проигрывали. Будь иначе, он бы остался, не знаю. Что было — прошло, двигаемся дальше. Сейчас, думаю, тренировки нам в помощь. Надо играть плотнее, понимаем это. По себе могу сказать, что начал неплохо, но уже месяц, как не забивал, здесь и сам виноват, что-то и в звене нарушилось», — приводит слова Седлака «Спорт Бизнес Online».

«Юрзинов пойдёт по иному пути, он добавит «Трактору» красок в атаке»
Александр Гуськов, Владимир Плющев и Алексей Бадюков – об увольнении Петериса Скудры и перспективах челябинского клуба.
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