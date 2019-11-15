Седлак: Скудра накачивал игроков «Трактора», сейчас такого нет

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением об увольнении Петериса Скудры с поста наставника челябинского клуба. В настоящий момент «Трактор» тренирует Владимир Юрзинов-младший.



«Мне пока сложно сказать, насколько Юрзинов отличается от Скудры. Чувствуется другой подход, Скудра накачивал игроков, сейчас такого нет. Мы привыкаем к другой системе, пока это нечто среднее между тем, как мы играли, и тем, что сейчас.



Увольнение Скудры? Наверное, мы мало забивали, проигрывали. Будь иначе, он бы остался, не знаю. Что было — прошло, двигаемся дальше. Сейчас, думаю, тренировки нам в помощь. Надо играть плотнее, понимаем это. По себе могу сказать, что начал неплохо, но уже месяц, как не забивал, здесь и сам виноват, что-то и в звене нарушилось», — приводит слова Седлака «Спорт Бизнес Online».

«Юрзинов пойдёт по иному пути, он добавит «Трактору» красок в атаке» Александр Гуськов, Владимир Плющев и Алексей Бадюков – об увольнении Петериса Скудры и перспективах челябинского клуба.