Седлак: Скудра накачивал игроков «Трактора», сейчас такого нет

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением об увольнении Петериса Скудры с поста наставника челябинского клуба. В настоящий момент «Трактор» тренирует Владимир Юрзинов-младший.
«Мне пока сложно сказать, насколько Юрзинов отличается от Скудры. Чувствуется другой подход, Скудра накачивал игроков, сейчас такого нет. Мы привыкаем к другой системе, пока это нечто среднее между тем, как мы играли, и тем, что сейчас.
Увольнение Скудры? Наверное, мы мало забивали, проигрывали. Будь иначе, он бы остался, не знаю. Что было — прошло, двигаемся дальше. Сейчас, думаю, тренировки нам в помощь. Надо играть плотнее, понимаем это. По себе могу сказать, что начал неплохо, но уже месяц, как не забивал, здесь и сам виноват, что-то и в звене нарушилось», — приводит слова Седлака «Спорт Бизнес Online».
- 15 ноября 2019
-
21:02
-
20:47
-
20:32
-
20:06
-
19:48
-
19:15
-
19:09
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:25
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:12
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:18
-
13:01
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:05
-
10:47
-
10:25
-
10:11
-
10:00