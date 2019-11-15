Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

О’Делл: полностью восстановился после травмы, чувствую себя хорошо

О’Делл: полностью восстановился после травмы, чувствую себя хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Эрик О’Делл подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (1:0).

«Тяжело проводить такие матчи, но мы отлично отыграли в обороне. Нашли путь к этой победе, сумели выстоять и победить. Мы счастливы! Да, я сегодня испытывал особенные чувства, играя против бывшей команды. С той стороны — много ребят, которых я отлично знаю, моих друзей. Удалось забить и помочь своей команде добыть победу. Поэтому я рад вдвойне — это игра, которая запомнится.

Полностью восстановился после травмы, чувствую себя хорошо. Стараюсь бросать при каждой возможности, обострять игру. Здорово сыграли партнёры, мы нашли в нашем звене определённую «химию». Скажу, что сегодня мы получили важный опыт, сыграв по счёту, надёжно в обороне. Уверен, что он пригодится в плей-офф, да и в регулярке у нас впереди не один такой непростой матч, это точно», — цитирует О’Делла официальный сайт КХЛ.

Обгонит ли Знарок «Динамо» со СКА и где будет «Трактор»? 10 главных интриг КХЛ
Регулярный чемпионат возобновляется после паузы на Евротур.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019