О’Делл: полностью восстановился после травмы, чувствую себя хорошо

Нападающий «Металлурга» Эрик О’Делл подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (1:0).
«Тяжело проводить такие матчи, но мы отлично отыграли в обороне. Нашли путь к этой победе, сумели выстоять и победить. Мы счастливы! Да, я сегодня испытывал особенные чувства, играя против бывшей команды. С той стороны — много ребят, которых я отлично знаю, моих друзей. Удалось забить и помочь своей команде добыть победу. Поэтому я рад вдвойне — это игра, которая запомнится.
Полностью восстановился после травмы, чувствую себя хорошо. Стараюсь бросать при каждой возможности, обострять игру. Здорово сыграли партнёры, мы нашли в нашем звене определённую «химию». Скажу, что сегодня мы получили важный опыт, сыграв по счёту, надёжно в обороне. Уверен, что он пригодится в плей-офф, да и в регулярке у нас впереди не один такой непростой матч, это точно», — цитирует О’Делла официальный сайт КХЛ.
- 15 ноября 2019
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