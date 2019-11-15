Генменеджер «Питтсбурга»: сейчас нам очень нужен Малкин

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о нападающем команды Евгении Малкине.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку. Из-за травмы Малкин пропустил около месяца.
«Нам сейчас очень нужен Джино. И нам нравится, как он сейчас выглядит, как играет. Но нам нужно, чтобы он таким и оставался», — приводит слова Рутерфорда официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2019/20 33-летний хоккеист провёл семь матчей в регулярном чемпионате. На счету уроженца Магнитогорска две заброшенные шайбы и пять результативных передач.
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