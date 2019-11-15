Генменеджер «Питтсбурга»: сейчас нам очень нужен Малкин

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о нападающем команды Евгении Малкине.



Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку. Из-за травмы Малкин пропустил около месяца.



«Нам сейчас очень нужен Джино. И нам нравится, как он сейчас выглядит, как играет. Но нам нужно, чтобы он таким и оставался», — приводит слова Рутерфорда официальный сайт НХЛ.



В сезоне-2019/20 33-летний хоккеист провёл семь матчей в регулярном чемпионате. На счету уроженца Магнитогорска две заброшенные шайбы и пять результативных передач.

В «Питтсбурге» ждут возрождения Малкина. С ним ведут беседы даже летом Салливана продлили на четыре года, и он тут же полетел к Евгению.