Защитник «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на один матч
Защитник ХК «Спартак» Максим Гончаров был дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на один матч за оскорбительные жесты в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (1:3). Таким образом, 30-летний хоккеист пропустит матч своей команды с «Нефтехимиком».
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Спартака» Максима Гончарова наказание по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Инцидент с участием Гончарова случился 14 ноября в Риге. После одного из спорных моментов Максим, направляясь к скамейке запасных, позволил себе ряд нелицеприятных жестов в адрес игрока «Динамо».
- 16 ноября 2019
-
01:02
- 15 ноября 2019
-
23:55
-
23:51
-
23:16
-
22:54
-
22:35
-
22:09
-
21:53
-
21:29
-
21:02
-
20:47
-
20:32
-
20:06
-
19:48
-
19:15
-
19:09
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:25
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:12
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:18
-
13:01
-
12:35
Партнерский контент