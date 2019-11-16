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Защитник «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на один матч

Защитник «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на один матч
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ХК «Спартак» Максим Гончаров был дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на один матч за оскорбительные жесты в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (1:3). Таким образом, 30-летний хоккеист пропустит матч своей команды с «Нефтехимиком».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Спартака» Максима Гончарова наказание по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Инцидент с участием Гончарова случился 14 ноября в Риге. После одного из спорных моментов Максим, направляясь к скамейке запасных, позволил себе ряд нелицеприятных жестов в адрес игрока «Динамо».

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