Защитник «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на один матч

Защитник ХК «Спартак» Максим Гончаров был дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на один матч за оскорбительные жесты в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (1:3). Таким образом, 30-летний хоккеист пропустит матч своей команды с «Нефтехимиком».



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Спартака» Максима Гончарова наказание по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.



Инцидент с участием Гончарова случился 14 ноября в Риге. После одного из спорных моментов Максим, направляясь к скамейке запасных, позволил себе ряд нелицеприятных жестов в адрес игрока «Динамо».

