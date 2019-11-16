Сергею Зубову вручили перстень Зала хокейной славы

Советский и российский защитник Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ. Вместе с ним перстни получили четырёхкратная победительница Олимпийских игр Хейли Уикенхайзер, игрок «Монреаль Канадиенс» Ги Карбонно и Вацлав Недоманский — первый игрок, перебравшийся в Северную Америку.

Интересно, что по ходу торжественной церемонии бывшим хоккеистам предложили задание на ловкость — все они должны были подбросить и словить шайбу на клюшку. Единственным, кому это удалось стал Зубов.

Фото доступно в официальном «твиттере» Зала хоккейной славы НХЛ.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА.