В Зале славы НХЛ Зубов будет в одном ряду с Якушевым и Селянне

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов поделился эмоциями от получения почётного перстня в честь введения в Зал славы НХЛ в Торонто.



«Сейчас у меня только положительные эмоции. Прикольно быть частичкой столь грандиозного события! Да, оно происходит каждый год, но для каждого нового члена Зала славы НХЛ это особенный момент. Я уже посмотрел специальную планку, которая будет официально представлена в самой концовке церемонии. Она не зависит от позиций на льду. Можете назвать это эдаким макетом, как мы будем располагаться в Зале славы. Якушев в центре, я с одного краю, Селянне — с другого.



Сегодня нам вручили перстни, впереди – заключительная часть церемонии. Конечно, все члены Зала хоккейной славы готовят речь, я — не исключение. 11 ноября мы должны были представить эту речь организаторам, чтобы они имели представление, о чём и о ком мы будем говорить на следующей неделе. А сейчас мы все готовимся смотреть хоккейный матч между «Торонто» и «Бостоном», мы же хоккейные люди! Не отстаём от работы.



Лэнни Макдональд (глава Зала хоккейной славы в Торонто – Прим. «Чемпионата») радовался, когда я стал единственным, кто поймал шайбу на клюшку?

Видео доступно в официальном «твиттере» Зала хоккейной славы НХЛ.



Знаете, Лэнни – удивительная личность. В свои годы он просто шикарно выглядит. Я его спросил, ты будешь играть в матче команд Лидстрёма и Сундина? Это товарищеская благотворительная встреча, ежегодное мероприятие. Он сказал, что не сможет, так как нужно заменить коленку на протез (смеётся). Вы не забывайте, что Зал славы живёт, по сути, за счёт благотворительности. Это некоммерческая организация», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА. До 12 октября 2019 года Зубов являлся главным тренером клуба КХЛ ХК «Сочи».

Сергею Зубову вручили перстень Зала хокейной славы