«Вашингтон» — «Монреаль»: Овечкин забросил 14-ю шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 4:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Первую шайбу в составе «столичных» на 6 минуте третьего периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Джон Карлсон и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала для 34-летнего форварда стала 14-й в сезоне.
Видео гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 20 сыгранных матчах у столичной команды 32 очка. «Монреаль» идёт четвёртым, имея 23 очка в 18 сыгранных матчах.
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