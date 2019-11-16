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Голы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»

Голы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей. Для «Канадиенс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Томаш Татар, на счету которого 4 (1+3) очка. Три балла за результативность набрал Филлип Дано (1+2). Голами в составе «Вашингтона» отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провёл на льду 23 минуты 32 секунды и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 35 бросков из 39.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Татар, Галлахер) – 26:22' (5x5)   0:2 Уэбер (Шьяро, Дано) – 29:16' (5x5)   0:3 Уил (Томпсон, Татар) – 31:41' (5x5)   0:4 Судзуки (Дано, Татар) – 34:42' (5x5)   1:4 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 45:34' (5x4)   2:4 Кузнецов – 55:38' (5x5)   2:5 Татар – 57:29' (3x3)
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