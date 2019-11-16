Голы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»

«Монреаль Канадиенс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей. Для «Канадиенс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Томаш Татар, на счету которого 4 (1+3) очка. Три балла за результативность набрал Филлип Дано (1+2). Голами в составе «Вашингтона» отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провёл на льду 23 минуты 32 секунды и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 35 бросков из 39.