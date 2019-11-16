«Филадельфия» в гостях проиграла «Оттаве», россияне очков не набрали
«Оттава Сенаторз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон, отразивший 26 бросков из 27. Голами в составе победителей отметились Тайлер Эннис и Филип Хлапик. Единственную шайбу у «Филадельфии» забросил Тайлер Питлик.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 40 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Хоккеисты «Оттавы» Владислав Наместников и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.
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