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«Филадельфия» в гостях проиграла «Оттаве», россияне очков не набрали

«Филадельфия» в гостях проиграла «Оттаве», россияне очков не набрали
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон, отразивший 26 бросков из 27. Голами в составе победителей отметились Тайлер Эннис и Филип Хлапик. Единственную шайбу у «Филадельфии» забросил Тайлер Питлик.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 40 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Хоккеисты «Оттавы» Владислав Наместников и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Питлик (Андреофф) – 02:46' (5x5)   1:1 Эннис (Бреннстрём) – 33:12' (5x4)   2:1 Хлапик (Тирни, Боровецки) – 37:09' (5x5)
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