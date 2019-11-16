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«Бостон» в гостях одолел «Торонто», у Михеева «-2»

«Бостон» в гостях одолел «Торонто», у Михеева «-2»
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) в пользу гостей. «Мэйпл Лифс» потерпели четвёртое поражение подряд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, оформивший дубль. 2 (1+1) очка набрал Чарли Койл. Голом в составе победителей также отметился Здено Хара. Голкипер «Брюинз» Туукка Раск отразил 29 бросков из 31.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 12 минут 36 секунд, не нанёс ни одного броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».

Благодаря этой победе «Бостон» прервал серию из четырёх поражений кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Грызлик, Бьорк) – 13:48' (5x5)   1:1 Мэттьюс (Маззин, Нюландер) – 29:20' (5x5)   1:2 Маршан (Карло, Бержерон) – 40:11' (5x5)   2:2 Капанен (Таварес, Хайман) – 43:54' (5x5)   2:3 Маршан (Койл, Крейчи) – 45:08' (5x5)   2:4 Хара – 58:27' (5x5)
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