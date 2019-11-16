Овечкин — о силовом приёме на Друене: это хоккей, а не балет
Капитан «Ващингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой силовой приём в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:5). На пятой минуте второго периода россиянин сокрушил форварда Джонатана Друена.
«Это хоккей, а не балет. Я не знаю, как ещё это охарактеризовать. Это был чисто хоккейный эпизод. Он меня не видел, силовой приём был чистым. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Овечкина журналист Адам Зелонка в своём «твиттере».
Видео доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.
В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и отметился заброшенной шайбой.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
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