Овечкин — о силовом приёме на Друене: это хоккей, а не балет

Капитан «Ващингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой силовой приём в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:5). На пятой минуте второго периода россиянин сокрушил форварда Джонатана Друена.

«Это хоккей, а не балет. Я не знаю, как ещё это охарактеризовать. Это был чисто хоккейный эпизод. Он меня не видел, силовой приём был чистым. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Овечкина журналист Адам Зелонка в своём «твиттере».

Видео доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.

В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и отметился заброшенной шайбой.



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