Михеев не реализовал голевой момент в матче с «Бостоном». Он не забивает 9 игр

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) в пользу гостей. «Мэйпл Лифс» потерпели четвёртое поражение кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 12 минут 36 секунд, не нанёс ни одного броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2». К тому же россиянин во втором периоде не смог реализовать голевой момент. Михеев завладел шайбой на пятачке, но Давид Крейчи очень здорово отработал в обороне, подняв клюшку у форварда «Торонто».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Maple Leafs Hotstove.

Таким образом, Михеев продлил свою безголевую серию до девяти встреч. Последний раз россиянин забрасывал шайбу 26 октября в домашнем матче с «Сан-Хосе Шаркс». В этих девяти матчах форвард набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-8».